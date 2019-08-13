田澤加盟紅人 日球員全球團制霸

田澤純一成為首位加盟紅人的日籍球員。 （資料照，法新社）

30球隊都曾簽日人

〔記者徐正揚／綜合報導〕33歲的田澤純一與辛辛那提紅人簽下小聯盟合約，成為首位加盟紅人的日籍球員，不僅得以延續美職生涯，也為日籍球員寫下與大聯盟30支球隊都曾簽約的「全球團制霸」另類紀錄。

田澤2008年決定不參加日職選秀會，直接以業餘球員身分以3年330萬美元加盟紅襪，2013年幫助紅襪贏得世界大賽冠軍，2016年季後成為自由球員，以2年1200萬美元轉戰馬林魚，2017年成為第1位連續5季至少出賽50場的日籍投手。

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田澤去年5月被馬林魚釋出，陸續以小聯盟合約轉戰老虎、天使，9月在天使重回大聯盟；今年元月以小聯盟合約加入小熊，開季後都待在3A，7月被小熊釋出，紅人是他效力的第6支大聯盟球隊，日籍球員在他之前，大聯盟30隊只剩紅人沒人加入。

野茂曾效力10隊

效力最多大聯盟球隊的日籍球員是野茂英雄，14年美職生涯效力過道奇、大都會、小熊、釀酒人、老虎、紅襪、魔鬼魚（現為光芒）、洋基、白襪、皇家共10隊；現役球員最多是去年回到日職母隊養樂多的青木宣親，6年美職生涯待過釀酒人、皇家、巨人、水手、太空人、藍鳥、大都會共7隊。

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