球給智傑 兄弟大膽逆轉獅

王勝偉5局下轟出陽春彈超前比數，本季第9轟出爐。 （記者林正堃攝）

〔記者吳清正／花蓮報導〕中信兄弟紐維拉先發8局只有1分責失，林智勝、王勝偉各轟出1支全壘打，以5：2逆轉擊敗統一獅。

林智勝手感發燙，近3場比賽敲出3發全壘打，本季累計18轟。 （記者林正堃攝）

雙轟力挺 紐維拉屠獅

紐維拉5局上化解滿壘危機後忘情怒吼。（記者林正堃攝）

紐維拉雖然被擊出偏多的11支安打，但發揮危機處理能力，讓獅隊留下10個殘壘，7個在得點圈，失2分只有1分責失。

紐維拉投8局、113球都是本季新高，已經連4場至少投7局。紐維拉表示，積極攻擊好球帶，盡量減少保送，是能夠投長局數的主因，因為他相信隊友的守備，昨天內、外野有多次美技守備，對於他能夠壓低失分、投到8局幫助很大。

紐維拉說，捕手高宇杰雖然是新人，但是配球的能力很好，搭配起來非常順暢，也要感謝他的幫忙。

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林智勝第4局打出追平比數的2分砲，最近3場比賽的第3轟、本季第18轟，第8局再打出高飛犧牲打，打下最多的3分打點。

第5局危機 收拾蘇智傑

5局上獅隊林靖凱和林安可連續安打攻佔一、三壘，兄弟故意保送高國慶，將壘包塞滿，選擇對付前一打席安打、前一場3響砲的蘇智傑，這個大膽戰術得到最好結果，紐維拉讓蘇智傑打出雙殺打而結束攻勢。

獅隊錯失大好得分機會，下半局馬上遭到毒手，被王勝偉轟出陽春彈超前比數。王勝偉本季第9轟，可望超越去年創下的單季最多10轟紀錄。

保持花蓮球場最多8支全壘打紀錄的兄弟彭政閔，8局下2出局後上場代打，現場球迷歡聲雷動，彭政閔打出中外野深遠飛球，可惜在警戒區前被接殺。

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