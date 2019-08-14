富邦亞冠盃試刀 狂贏44分開胡

富邦新洋將路易斯（左2）攻守俱佳，助隊拿下亞冠盃首勝。 （取自FIBA官網）

劉韋辰砍18分 全隊最高

張宗憲（右）昨僅上陣5分鐘，貢獻3分。 （取自FIBA官網）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕富邦勇士昨於FIBA亞洲冠軍盃東亞資格賽首戰對決印度旁遮普警察隊（Punjab Police），射手劉韋辰獲得先發機會，攻下全隊最高18分，新洋將路易斯則挹注12分、5助攻，聯手率隊100：56大勝。

富邦射手劉韋辰攻下全隊最高的18分。（取自FIBA官網）

勇士12名球員輪番上陣，全部都有分數進帳，且5人得分上雙。其中第二節轟下28分，只讓對手攻下7分，將分數拉開到30分以上，成為奪勝關鍵。

新洋將路易斯

磨合期秀實力

總教練許晉哲表示，路易斯近期才加入球隊，尚未找到與賈西亞搭配的方式，所以開賽用單洋將，搭配本土球員應戰；第二節再讓路易斯與賴廷恩聯手出擊，效果不錯，順利將分差拉大。

路易斯昨繳出全場最多的5抄截，許總認為，過去球隊沒有用過小洋將，全隊都還在磨合；之前認為他的傳球能力不錯，但此役發現防守很棒，反應和判斷都很出色。

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勇士上季倚重的本土得分好手林書緯和洪志善合約尚未談妥，未隨隊出征，張宗憲狀況不佳，僅上陣5分鐘，貢獻3分。所幸劉韋辰和張伯維挺身而出，得分皆上雙，填補火力空缺。

許晉哲表示，路易斯擁有出色的助攻能力，賽前就提醒射手群，有空檔就勇於出手；劉韋辰本來就具備外線能力，未來打ABL更需要射手挺身而出。

亞冠盃資格賽4隊與賽，前2名可以晉級最後亞冠盃。勇士今將碰上新加坡SAFSA，許晉哲期盼能先搶下2連勝，泰國曼谷高科技（Hi-Tech Bangkok City）擁有主場優勢，且實力堅強，若帶著1勝1敗迎敵，晉級恐充滿變數。

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