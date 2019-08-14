亞洲拳王超市打工 賺生活費

前亞洲拳王渡邊卓也（左）與林郁婷合照。（記者廖聿偉攝）

渡邊來台切磋 輕鬆贏

〔記者廖聿偉／台北報導〕日本前亞洲拳王渡邊卓也近期來台技術交流，昨與台灣新生代拳手江奕宏進行4回合的對抗賽，最終渡邊給小老弟震撼教育，輕鬆獲勝，但他認為收穫滿囊，台灣選手很有潛力，只要累積實戰經驗，修正細節，未來大有可為。

讓出金腰帶 曾萌生退意

30歲的渡邊卓也在職業賽累積36勝9敗1和的優質戰績，去年曾拿下WBO亞洲太平洋冠軍，直到今年才讓出金腰帶，他透露，「我是好勝心很強的人，之前吞下二連敗就認為是重大的挫敗，相當沮喪，甚至一度萌生退意。」

拚戰意志驚人的他，有一次職業賽在第3回合手就骨折，當場痛到失去知覺，但仍堅持撐完8回合的比賽，且沒有被擊敗。他說，「當時努力不讓對手發現我受傷，用很多假拳逼退對方，且盡力防守，絕不輕易放棄比賽。」

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為了世界第一 繼續拚下去

雖已是世界頂尖的職業拳手，但收入並不豐厚，僅靠獎金和些微的贊助生活，每週有3天到超市打工賺取生活費。渡邊表示，「目前勉強維持收支平衡，但為了完成世界第一的夢想，我不曾考慮轉行，一定會全力拚下去。」

《神經科學雜誌 Journal of Neuroscience》研究指出，職業拳擊手腦部常因遭受重擊，容易導致病變，甚至失智，前世界拳王阿里就在40歲後，患上帕金森氏症。對此，渡邊回應，「職業拳擊手難免遭到頭部攻擊，日本拳擊協會規定，職業選手每年都要做腦部檢查，我也會在每場比賽後，冰敷頭部和頸部，保持健康才能歷久不衰。」

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