NBA1023開打 西部上演「洛城內戰」

湖人詹姆斯（美聯社資料照）

快艇vs.湖人 皆爭冠熱門

湖人A.戴維斯（法新社資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕NBA官方昨公布2019-2020年賽季賽程，台灣時間10月23日2場精彩賽事揭開序幕，除最受矚目的西部快艇與湖人「洛城雙雄」對壘，另一場為尋求衛冕的暴龍迎戰選進狀元郎威廉森的鵜鶘。

快艇雷納德（今日美國資料照）

衛冕軍暴龍對上鵜鶘

快艇P.喬治（法新社資料照）

快艇將上季FMVP雷納德和P.喬治納入麾下，戰力大幅提升，被美媒分析是今夏補強最成功的球隊。湖人找來A.戴維斯與「大帝」詹姆斯搭檔，力拚重返紫金王朝榮耀；兩大新賽季奪冠熱門球隊碰頭，精彩可期。

背靠背賽程 次數變更少

官方在賽事安排也調整球隊「背靠背」出賽的次數，每年都有逐步下修的趨勢，從5年前的19.3次，到上季的13.3次，新賽季減至12.4次，讓球員能有更充裕的休息時間。

勇士湖人賽事 提早1小時

此外，由於東西岸時差問題，造成球迷觀賽不便，為了提升收視率，NBA總裁席爾瓦改變新賽季的全國轉播時間和場次，特別是熱門球隊勇士和湖人的賽事，開戰時間提早1小時。

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各隊經過今夏補強陣容大致底定，陸續開始備戰新賽季，林書豪的下家至今八字沒一撇，能否續留美國仍是未知數，不過目前傳出有多支CBA球隊與他的經紀團隊接洽。

加盟CBA 傳豪有考慮

中媒爆料，林書豪和部分球隊進入談判階段，具體細節不便透露，但有一點肯定的是，他已認真考慮加盟CBA，以此為重返NBA的方式之一。

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