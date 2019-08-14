世界盃男籃熱身賽》最強外掛八村壘 率日打趴紐西蘭

日本男籃「最強外掛」八村壘昨砍下35分，率地主隊擊退紐西蘭。（資料照）

狂轟35分

活塞教頭觀賽喊讚

〔記者梁偉銘／綜合報導〕八村壘證明自己就是日本男籃「最強外掛」！面對紐西蘭的世界盃熱身賽，這位NBA混血新秀大殺四方狂攻35分，帶領東洋地主99：89奏捷。觀戰的活塞總教頭凱西盛讚不已，看好八村壘將在全球最高籃球殿堂發光發熱。

今年選秀會首輪第9順位加盟巫師的八村壘，夏季聯賽已鋒芒畢露，這位將隨日本男籃征戰世界盃的天才前鋒，首場熱身秀也火力四射。即使206公分主力鋒線渡邊雄太踝傷缺席，21歲的八村壘扛起攻堅重任，上場27分鐘17投13中，包括三分彈2投全中，外加5籃板、3助攻，全方位打法撕裂紐國防線，而他罰球14投僅7中也瑕不掩瑜。

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「很高興回日本參與熱身賽，我們打出很好開局。」上半場獨得22分的八村壘，已大幅提升日本實力，他也期許延續手感，帶領球隊拚出佳績。2017年起接掌日本男籃兵符的帕維西維奇則認為，八村壘與隊友磨合迅速，「球隊核心不只一人，但他總能在關鍵時刻展露天賦。」甚至凱西受訪時都說：「他的能力與身體素質，足以應付NBA強度，可望成為非常出色球員。」

世界盃8月31日在中國開打，日本與美國、土耳其、捷克等強權同在E組，想晉級必須躋身預賽分組前兩名。

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