台灣一姊克中國一姊 薇打「薔」3連勝

謝淑薇擊敗中國王薔，拿下對戰3連勝，順利晉級次輪。（資料照，歐新社）

王薔復出吞敗 中媒看衰

〔記者吳孟儒／綜合報導〕謝淑薇昨在辛辛那提名人賽展現台灣一姊的實力，以6：3、6：4力壓兩度贏得亞運女單金牌的中國第15種子王薔，雙線出擊的她，今天將與美國好手布拉迪爭搶女單16強門票，並與捷克搭檔史崔可娃力拚女雙8強資格。

世界排名30的謝淑薇本週於辛辛那提站出擊，為月底的美網暖身，首戰碰上世界排名17的王薔，開賽雖陷入1：3落後，但隨後連保帶破狂飆5局逆轉先馳得點。次盤進入拉鋸戰，小薇靠著第5局破發突破僵局，掌控比賽局勢收下勝利。

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謝淑薇收下對戰王薔的3連勝，將交手紀錄改寫至4勝3敗。這是王薔溫網腰傷後的復出首戰，中媒認為，此役落敗將重挫她在美網的信心，直言「前景堪憂」。

女雙今出擊 拚單日2勝

今天謝淑薇面臨體力大考驗，得先與世界排名70的美國女將布拉迪一較高下，這是兩人首度碰頭，接著再與史崔可娃合拍出戰孔塔薇特（愛沙尼亞）／莎卡立（希臘），力拚一日雙勝。

本週重返球后的日本第2種子大坂直美首輪輪空，今出戰白俄羅斯薩諾維琪，有機會與謝淑薇在16強再次隔網對壘。

女雙方面，2015年曾聯手在這項賽事封后的詹詠然／詹皓晴，首戰出師不利，以3：6、6：3、7：10不敵美國組合桑德絲／范德薇琪。

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