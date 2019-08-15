國體大撐腰 台灣足球隊有家了

足協與國體大簽署合作備忘錄，讓國家隊免於流浪。（記者吳孟儒攝）

台灣男足力拚世足資格賽首個積分，左為旅外球員陳浩瑋。（資料照，記者廖振輝攝）

足協與國體大 簽合作備忘錄

〔記者吳孟儒／台北報導〕足球協會昨與國立體育大學簽署合作備忘錄，打造國家隊北部訓練基地，讓各級代表隊組訓時能不再流浪，也盼透過整合雙方資源，提供國家隊最好照料。

足協理事長邱義仁無奈表示，國家隊很可憐，總是不斷流浪，沒有固定的練習場地。

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不過，在體育署長高俊雄牽線下，國體大可提供天然及人工兩面足球場讓國家隊使用，同時藉由其運動防護、體能檢測等資源支援球員；此外，也能透過運動行銷、賽事轉播，利用產學合作開啟台灣足球運動產業。

足協秘書長方靖仁也特別提到，國體大周邊有合作的飯店，在此集訓可請餐廳比照國家隊菜單，讓選手在訓練時得到最完善照料。

世足資格賽 拚史上首個積分

此外，2022世足亞洲區資格賽邁入倒數階段，總教練蘭卡斯特透露，預計27日公布30至35名球員集訓，旅外球員9月1日報到後，再決定24人名單。

台灣隊首戰將於9月5日在台北田徑場迎戰約旦，雖過去5屆資格賽未有任何積分進帳，蘭卡斯特盼球員能踢出屬於自己的風格，創造歷史。

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