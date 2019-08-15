花蓮我主場》周思齊人生回甘 鐵了心勸學

周思齊（右三）擔任花蓮「閱讀全壘打」活動形象大使，也請來隊友陳柏豪（左一）和同學分享經驗。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／花蓮報導〕中信兄弟周思齊擔任家鄉花蓮的「閱讀全壘打」活動形象大使，並自掏腰包提供閱讀獎金，昨天舉行頒獎典禮，邀請隊友陳柏豪一起和同學們分享打球與學習的經驗。

周思齊不但成立球芽棒球發展協會，回饋基層棒球運動，年初還出版個人傳記書《周思齊的九局下半》，對於推廣閱讀教育也不遺餘力，昨頒發閱讀獎金給棒球員學生和一般學生，也勉勵小選手打球不要忘了讀書。

請繼續往下閱讀...

周思齊表示，他從小有兩個目標，打棒球和念大學，且是一般的綜合大學，高中畢業時剛成立的台灣大聯盟曾找過他，仍決定選擇就讀輔仁大學，當時很多朋友覺得他很傻、自討苦吃，一開始也念得很辛苦，但念大學讓他眼界大開，回頭來看，他認為自己做了很聰明的選擇，因此不論打球或不打球，永遠不要忘了學習。

周思齊開心地給小學導師陳老師大大的擁抱。（記者林正堃攝）

周思齊在頒獎典禮上和將近30年不見的國小導師陳老師重逢，他開心地把老師抱起來轉一圈。周思齊去年考取台師大台灣史研究所，研究主題包括1920年代花蓮原住民組成的能高團棒球隊，而陳老師的阿公和外公都是能高團球員，這段因緣讓兩人都覺得不可思議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法