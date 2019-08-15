54分差虐「星」兵 富邦闖亞冠盃8強

富邦勇士新人林秉聖昨表現出色，進帳全隊次高16分。（取自FIBA官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕富邦勇士昨天在FIBA亞洲冠軍盃東亞資格賽，12人輪番上陣、11人有分數進帳，以100：46大勝新加坡Safsa，篤定取得8強門票，今晚8點30分將與泰國曼谷高科技爭取資格賽冠軍。

Safsa是2018-19賽季星國聯賽冠軍，但陣中無洋將坐鎮，昨也難與勇士抗衡，發生27次失誤，全場僅砍進1顆三分球，兩戰狂輸108分。

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11投7中 張伯維繳20分

勇士表現最出色的是日前續約的張伯維，11投7中，包括4顆三分球，攻下全隊最高20分，新人林秉聖進帳次高16分、5助攻，張宗憲及路易斯都拿11分，僅後衛賴廷恩得分掛蛋。

張伯維（左）昨火力全開，攻下全隊最高20分。（取自富邦勇士臉書）

本屆亞冠盃8強的4席資格，由中國CBA冠軍廣東宏遠、南韓KBL蔚山現代太陽神、日本B.League東京電擊及尚未出爐的菲律賓PBA冠軍率先取得。

今對泰國 資格賽爭冠

勇士及曼谷高科技同以2連勝在資格賽脫穎而出後，兩軍今日將爭取冠軍。曼谷高科技洋將登錄ABL 2018-19賽季最有價值球員196公分的得分後衛亞利桑大及205公分的費爾茲，實力不容小覷。

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