慾「球」不滿 王躍霖強勢回歸

猿隊王躍霖9上登板，雖挨轟仍順利關門。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕相隔近2個月重返一軍，桃猿牛棚主將王躍霖昨在9局上登場，雖被胡金龍轟出陽春砲，最終仍成功為球隊關門，他說這段期間缺陣感覺很對不起球隊，希望不要再受傷了。

雖挨轟 仍順利關門

王躍霖在6月23日因肱三頭肌拉傷下二軍，原預計打一針葡萄糖、休兩週就能重返賽場，但注射位置不太正確，又打一針，比預期多休兩週才到二軍投球。他說，自己算是常出賽的投手，受傷都會有愧疚感，「有時候看戰績和牛棚，覺得隊友都很辛苦。」

王躍霖在2017年奪下中繼王，隔年卻控球大走鐘，投19局有19次保送，「去年一直想複製2017年表現，卻每次上場都投保送，造成自己心理壓力大，還沒出賽就想著會不會保送，未戰先敗，雖然教練對我忍受度很高，丟到後面自己都想請纓下二軍。」

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球數落後時 投好球慾望更高

本季王躍霖投32.2局僅有6次保送，平均每5.8次三振才有1次保送，為生涯最佳紀錄。他表示，今年最大改變確實是控球，「我不斷告訴自己球數落後時，下一顆投好球的慾望要更高，不能受影響。」

王躍霖回憶，2017年會奪下中繼王，就是因為沒有特別想什麼，今年保持著同樣心態，「只要身體健康，不用怕丟不好。」

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