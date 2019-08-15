改打DH來勁 林立釋壓雙安

原本守3壘的林立，昨改打DH，有雙安好表現。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕桃猿林立雖然仍暫居打擊王，但他坦言最近狀況起伏，還尚待調整，「像一盤散沙，攻守都一樣！」昨他擔任指定打擊，賽前仍把握機會特守，希望儘可能改善自己的攻守狀況。

桃猿梁家榮敲出本季首轟。 （記者陳志曲攝）

自認身體變鈍

守三壘「漏」氣

林立高中、業餘時期都以游擊手為主，偶爾鎮守二壘，去年生涯首個完整賽季才正式守三壘。今年，他傷癒復出後，擔綱猿隊主戰三壘手，目前在三壘出賽58場、二壘7場、游擊2場，本季16次失誤全是擔任三壘時發生。

林立說，游擊要求的是大範圍移動，三壘則是來球強勁，需要更短的時間才能反應，「打者擊球後，我的判斷還要加強，所以昨天嘗試不同的練法，先有人拋給守備教練蔡昱詳，我再來接，這樣比較接近正式比賽的感覺。」

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梁家榮本季首轟出爐

林立自認身體狀況比上半季時還要鈍，但這不能當成藉口，而是要想辦法去突破，「像昨天賽前那個練法就是新方式，畢竟打球是自己的工作，不能把疲勞等因素當藉口。」

林立昨擔任指定打擊，多少釋放一些壓力，攻擊面上有單場雙安、盜壘表現，昨天先發三壘手梁家榮也有表現，多次展現防守穩定性，6局下還從江國豪手中擊出陽春砲，也是他本季首轟。

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