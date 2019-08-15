超越神之右手 塞爾MLB最速2000K

紅襪塞爾只花1626局就達到2000K，是大聯盟史上最速。（美聯社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕紅襪強投塞爾超猛，昨對印地安人先發6.2局狂飆12K，超越「神之右手」馬丁尼茲，刷新大聯盟史上最快2000K里程碑紀錄。

馬林魚陳偉殷中繼2局，被敲6支安打失6分。（今日美國）

只花1626局

刷新馬丁尼茲紀錄

昨賽前塞爾累計1995K，首局他連K三名打者，第2局再飆1K，第3局讓莫卡多揮棒落空三振，締造個人生涯第2000K，此役塞爾先發6.2局被敲5安失5分無關勝敗，隊友德弗斯單場6支6、包含4支二壘安打，寫下大聯盟新紀錄，延長賽10局上紅襪靠布雷德利轟陽春砲，最終以7：6氣走印地安人。

塞爾只花1626局就飆2000K，比馬丁尼茲的1711.1局快不少，塞爾表示，他不是很注重數據，不過他尊重紀錄，並且能體會紀錄所代表的意義，能達成史上最快2000K，很酷也很特別。

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洋基昨以8：3擊敗金鶯，取得對戰15連勝，成為本季首支達到80勝的大聯盟球隊，其中拉梅修首局開轟，今年球季洋基對金鶯總計擊出60轟續寫紀錄，赫曼先發7局失2分拿下勝投，16勝為全大聯盟最多。

殷仔中繼2局 失6分

另一戰道奇以15：1大勝馬林魚，旅美左投陳偉殷中繼2局，被敲出6支安打全是長打，包含3轟和3支二壘安打，失6分都是責失，防禦率升至7.06。

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