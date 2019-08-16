20分當後盾 張奕局局K奪勝

歐力士張奕投5局掉4分，在隊友火力支援下，順利拿下先發第2勝。（取自歐力士IG）

羅梅洛（9號）單場雙響，包含一發滿貫彈，助歐力士終止4連敗。（產經新聞提供）

敲回本季最多分 歐力士止敗

〔記者龔乃玠／綜合報導〕3個月前遭西武棒打而下放二軍，歐力士隊投手張奕昨再次對戰猛獅軍團，先發5局掉4分，卻靠隊友全員安打，猛攻本季日職單場最多分數，終場以20：8狂勝，奪下先發2連勝，歐力士也終止4連敗。

張奕在5月中初登一軍期間，被西武狂打4支安打掉2分，昨對「猛獅打線」前3局無失分，4局下仍受震撼教育，被源田壯亮、森友哉、中村剛也連轟3發全壘打。他說，「被轟那3支是滿不甘心的，要好好反省，但我也很享受好好跟打者對決的感覺。」

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不甘心連挨3轟 張：要反省

5局下，張奕再被秋山翔吾敲適時安打，失掉第4分，不過仍穩穩吃完5局，每局都有三振演出，並兩度壓制全壘打王山川穗高，讓他吞K又敲雙殺。張奕自評狀況本來就不差，「球隊攻下大量分數，我就一局一局照著自己的節奏好好投。」

張奕在2次先發投11局都沒有送出保送，為一大亮點。日本轉播單位球評里崎智也表示，「張奕能夠一直塞好球進去，那種投球感覺是好的，本來以為挨打可能會有點害怕，卻還是敢不斷塞好球，就我個人而言，很期待他的未來。」

歐力士隊此役全場猛敲20支安打，包括雙洋砲羅梅洛和莫亞合計7安3轟11打點，吉田正尚也轟出本季第21號全壘打，狂攻20分刷新本季日職最多分，也是西武隊自2004年以來在單場失掉20分。

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