雙棲過來人陳文賓：投簡單、打有趣

陳文賓職棒生涯投打都嘗試過，他認為棄打從投比較簡單。（資料照，記者林正堃攝）

棄打從投的歐力士張奕先發2連勝。（取自歐力士IG）

張奕轉投手大放異彩，前職棒球員陳文賓捕手出身，2001年棄打從投，出賽15場其中11場先發、75.1局投球，戰績3勝5敗、防禦率4.42，隨後又棄投從打，還拿到全壘打王，他以過來人經驗認為，棄打從投較簡單。

陳文賓回憶道，在興農牛蹲捕，當時投手球速才137公里，他接捕回傳球就超過140公里，隊友調侃「乾脆你來丟好了」。由於興農缺本土投手，2000年球季結束教頭王俊郎要他改練投手，苦練半年，2001年開季擠進先發輪值，他大感意外，最速飆到150公里。

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2001年季中興農將陳文賓交易至和信鯨，換來左投何紀賢，和信土投質量俱佳，陳文賓重回捕手老本行，他說，「以前我只在高三客串投1、2場，棄打從投算順利，主要是我臂力強，蹲捕跪著就能傳到二壘。」

「當投手簡單，當打者有趣。」陳文賓解釋，投手只要把控球練好，照捕手指示去丟，先發一場可休一個星期，但打者不同，打跑守都要練，還要執行戰術，要記很多東西，困難但有意思。

過去陳文賓曾在台北基層球隊教球，曾多次對戰張奕所屬東園少棒、重慶青少棒，陳文賓說，「張奕小時候是王牌投手，天分很好，只要他出來投幾乎都贏，我們小朋友打不到，對他打擊沒印象，後來聽說張奕去日本讀書、打職棒是打者，我滿訝異的，他當投手比較好。」

無論棄投從打或棄打從投，陳文賓認為，成功要件是選手本身條件須足夠，一定要有打擊或投球天分才行，「我覺得啦，還是棄打從投較簡單。」

（記者羅志朋）

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