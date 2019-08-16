大王首扛7棒雙安 火腿9連敗

王柏融單場雙安，但火腿全場僅敲出4支安打，陷入9連敗泥淖。（取自火腿推特）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕面對日職最苦手的羅德隊，王柏融終於突破心魔，昨敲相隔1個多月的單場雙安，卻也是全隊一半安打產量，打線熄火的火腿隊以0：6苦吞本季最長9連敗，連3個系列賽遭橫掃。

王柏融昨賽前對羅德35打數僅敲2安打，為對戰10球團中、唯一打擊率不到1成的球隊，先發棒次因而被調到第7棒，不僅是日職生涯首次，過去中職4年，大王也沒擔任過先發7棒，最後面棒次為6棒。

請繼續往下閱讀...

不過王柏融在2局下就棒打羅德先發佐佐木千隼，敲出二壘安打，一度有望進帳打點，但跑者田中賢介在本壘遭觸殺出局；5局下，大王在得點圈有人敲中間方向安打，可惜田中停在三壘，後面打者也沒能送回分數。

王柏融這2支安打是最有機會破蛋的時刻，受制於羅德3任投手封鎖，火腿全場僅敲4安，擔任4棒的清宮幸太郎猛吞3K，打擊率剩下1成83。自從13日扛四番以來，清宮10打數敲2安吞5K，他表示，「果然會輪到很多得點圈打擊機會，不能不打好，深感到四棒責任之重大。」

火腿從上週起，連續被歐力士、軟銀和羅德橫掃，苦吞9連敗是近2年最長，僅次於2017年4月14至26日的10連敗，8月戰績僅1勝12敗，排名滑落至洋聯第5，栗山監督沉重表示，「不能去怪任何人，是我無法帶球隊贏球，對不起。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法