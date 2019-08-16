辛辛那提網賽》小薇一日雙勝 5戰球后直美

謝淑薇單雙打都順利晉級第3輪，女單16強戰將遇上球后大坂直美。（資料照，歐新社）

大坂直美對謝淑薇握有3勝1敗對戰優勢。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇昨於辛辛那提網賽拚出單日2連勝，女單16強得以小搏大，再度挑戰回鍋的世界球后大坂直美！至於女雙部分，小薇也與捷克老搭檔史崔可娃聯手以直落2開胡，安抵8強。

單打晉16強 盼演下克上

目前女單世界排名30的謝淑薇，積極為本月底美網大滿貫暖身，單、雙打同步挺進第3輪，雙喜臨門令她相當開心，特地在臉書粉絲團貼上「畫面好療癒」、「會讓人不停重播一直看一直看」的賽事精彩鏡頭，並留言：「感謝大家支持，特地獻上妖精之切小球與吊高球組合，供各位欣賞，繼續加油。」

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挾著淘汰中國15種子王薔、會內賽首度奏捷的銳氣，謝淑薇次輪又以柔克剛，以7：6（11：9）、6：3解決會外晉級的美國地主重砲布蕾蒂。此役小薇撐過10記愛司轟炸，克服開賽先遭破發劣勢緊咬不放，第10局扳平把戰線拉進搶7，她再救回3個盤末點，靠著纏鬥韌性先馳得盤；第2盤小薇乘勝追擊，關鍵第7局突破拉開，第9局「再見破發」，收下本季女單第26勝。

第3輪強碰本週重返球后寶座的第2種子「日本小威」大坂直美，小薇過往對戰雖1勝3負落後，但今年3月邁阿密32強她曾上演3盤復仇大戰，這次仍有機會再創驚喜。

頭號種子開胡 女雙晉8

謝淑薇本週雙線出擊，女雙與史崔可娃重新合體，上月甫獲溫布頓女雙冠軍的「台捷聯軍」榮膺頭號種子，首輪免戰直接晉16強，次輪以6：4、6：3解決孔塔薇特（愛沙尼亞）／莎卡瑞（希臘），下一戰將與第8種子赫拉迪卡（捷克）／克蕾帕（斯洛維尼亞）爭奪4強。

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