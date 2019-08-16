中信女子公開賽》蔡佩穎、侯羽桑 首日唯二6字頭

蔡佩穎首回合以69桿並列第一。（主辦單位提供）

20歲業餘小將侯羽桑異軍突起，首日並列領先。（主辦單位提供）

〔記者吳孟儒／林口報導〕總獎金500萬元的中國信託女子公開賽，昨在林口高爾夫球場點燃戰火，台灣女將蔡佩穎、侯羽桑皆打出6字頭好成績，首回合打完以低於標準3桿的69桿，並列第一。

上月在日巡次級賽ECC女子錦標賽奪本季首冠的蔡佩穎，此次返台參加中信女子公開賽，抓下4鳥，僅吞1柏忌。她笑說，能打進領先群已超出預期，畢竟林口球場的果嶺上推桿不容易，透過練習賽抓到判讀訣竅，才能更得心應手。

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揮別前2站在菲律賓及高雄賽事提前淘汰的低迷，20歲業餘小將侯羽桑此役異軍突起，同樣4博蒂，惜第16、17洞都在洞口卻沒推進，錯失加碼博蒂機會，首輪打完並列領先，她提到過去幾屆的成績都不錯，也增添參賽信心。

去年拿下總排名第2、業餘冠軍的侯羽薔，首輪繳出2博蒂、3柏忌，以73桿並列第9，坦言內容可以更好，果嶺上推桿處理細膩度不足，出手不夠果斷都是待調整的缺失。中國信託贊助高球女將則以謝瑀玲表現最佳，74桿暫列第15。

中信女子高球公開賽今進行第二回合，入場免門票，FOX體育台和博斯高球二台皆提供直播服務。

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