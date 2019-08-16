路易斯傑出的一手 勇士稱霸亞冠盃資格賽

富邦勇士克服第三節落後，逆轉地主隊以全勝晉級。（取自FIBA官網）

末節挺身 獻致勝跳投

〔記者林岳甫／綜合報導〕富邦勇士昨在FIBA亞洲冠軍盃東亞資格賽，面對擁有主場優勢的泰國曼谷高科技，第3節最多落後14分，末節由洋將路易斯挺身而出，包括最後53秒的致勝跳投，單節共進帳13分，勇士最終以77：76逆轉曼谷高科技，資格賽3連勝快意稱王。

24歲、184公分的路易斯上季效力希臘職業聯賽，這次成為勇士出征資格賽的助拳人，昨進帳18分、5助攻，並在末節展現主宰戰局的身手，有機會獲得合約。第16季SBL總冠軍戰MVP賈西亞早已證明實力，此役繳出20分、12籃板「雙十」成績單。

請繼續往下閱讀...

林秉聖下季可望進輪替

「齊天大聖」林秉聖與射手張伯維皆拿12分，為本土最佳。值得一提的是，剛從文化大學畢業的林秉聖，毫無菜鳥的生澀之感，3戰場均12.7分、3籃板及2.7助攻，投籃命中率48.6％，成為勇士的意外收穫，有望在ABL新賽季進入主要輪替陣容。

曼谷高科技在主場出賽，被外界戲稱有裁判「幫忙」，罰球線上出手37次命中25球，大勝勇士的17罰9中。不過，洋將亞利桑大全場拿下29分、9籃板與6助攻，卻在最後36秒僅2罰1中，無緣助隊扳平戰局；另一洋將費爾茲貢獻20分、15籃板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法