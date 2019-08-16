林冠均有「職」念 續拚第一志願

林冠均（前）持續調整狀態，盼能與首選球隊達成合約共識。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕帶領健行科大在今年奪冠的靈魂人物林冠均，一直都有挑戰更高舞台的夢想，隨著今年瓊斯盃落幕，他在暑假期間積極尋求加盟機會，透露富邦勇士為首選，也已開始隨隊練球，雖出現在亞冠盃參賽初步名單中，最後卻因傷無疾而終。

林冠均在HBL能仁家商畢業後回到澳洲生活，因膝傷體重暴增，表現大打折扣，但心中的籃球夢未曾消失，2年前返台加入健行科大，今年討回顏面領軍奪冠，榮膺總決賽MVP，再度燃起投身職業隊的計畫。

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練球受傷 無緣亞冠盃

原本林冠均有望以勇士球員的身分前往泰國打亞冠盃，無奈練球撞傷鼻樑並未隨隊，昨他現身DLIVE夏季聯賽為健行加油，透露之後會跟著學弟前往澳洲移訓，目標調整至最佳狀態，希望能與勇士達成共識，也能向「野獸」林志傑討教，從前輩身上學習到更多東西。

健行科大陳范柏彥（中）狂轟全場最高37分，助隊擊敗澳門黑熊。（大會提供）

昨天健行科大靠著陳范柏彥百步穿楊的神射表現，轟進9顆三分球、砍下全場最高的37分，以96：93擊敗澳門黑熊；SBL球隊內戰，璞園86：71力退台銀。

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