角力世青賽「銀」了 張惠慈再寫歷史

角力女將張惠慈（左）在世青賽奪得銀牌，創下我國史上最佳成績。（取自國際角力總會臉書）

最後7秒才不敵古巴好手，張惠慈（左一）掛著眼淚站上頒獎台。（取自國際角力總會臉書）

首牌也是她 拚前進東奧

〔記者林岳甫／綜合報導〕20歲女將張惠慈昨在愛沙尼亞世界青年角力錦標賽自由式女子76公斤級，以6：10不敵古巴選手波翠莉，進帳銀牌，仍締造我史上最佳成績，增添進軍2020年東京奧運的信心。

最後7秒失金 賽後淚崩

張惠慈、波翠莉都是該國首位躋身世青決賽的好手，張惠慈靠著2度壓制成功，取得絕對優勢，有望以金牌寫下歷史，卻遭對手迎頭趕上，於最後7秒被對手抱摔落敗，她賽後、頒獎都泣不成聲。

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角力協會理事長張聰榮表示，「差一點就能拿金牌，我在一旁看了都覺得可惜，但惠慈未來值得期待，有機會替台灣寫下更多歷史。」

張惠慈2017年世青奪72公斤級銅牌，是我首位世青奪牌選手。不過，奧運量級無72公斤級，為爭取登上奧運，決定再升一級改拚76公斤級，今年3月烏蘭巴托亞洲U23錦標賽及7月泰國亞青都摘金。

東奧女子角力有6量級，每級16張門票，9月世界錦標賽先頒出6張，歐洲、亞洲、非洲暨大洋洲、美洲各2席，及明年4月登場的世界區資格賽2張。張惠慈將參加世錦賽及U23世錦賽，再飛往美國移訓，期待在亞洲資格賽取得奧運門票。

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