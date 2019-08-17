中信女子高球公開賽》與風鬥智 侯羽桑獨佔第1

征戰日本多年的蔡佩穎，今年破繭而出，上月日巡次級賽ECC女子高球錦標賽奪下本季首冠。（主辦單位提供）

〔記者吳孟儒／林口報導〕中國信託女子公開賽在林口高爾夫球場持續熱戰，昨因風勢紊亂提升挑戰難度，但中信推薦的業餘小將侯羽桑頂住壓力，打出平標準桿的72桿，以總桿141桿獨佔第一；旅日女將蔡佩穎以142桿居次，今力拚將冠軍榮耀留在台灣，並爭取100萬的冠軍獎金。

TLPGA理事長鄭美琦（右）抽出今日最大獎Apple Watch手錶幸運兒。（中國信託銀行提供）

享受1500名球迷加油氛圍

台灣業餘小將侯羽桑頂住壓力，打出平標準桿的72桿，以總桿141桿獨佔第一。（主辦單位提供）

侯羽桑認為昨天風勢過大難以掌握，表現不算出色，但第17洞的超長推桿直衝球洞，剛好撞到旗桿進洞，進帳全場第2個博蒂，讓她直呼「非常幸運」，加上現場觀眾熱情支持，近1500名球迷進場，也提升她的臨場表現，「很享受這樣的氛圍，大家都很捧場！」

蔡佩穎 142桿居次拚爭冠

蔡佩穎抓下2鳥、3柏忌，大風擾亂導致一直處在救球狀態，自評第2桿的出手欠佳，對於風向及風勢的掌握度得再提升，今天秉持積極進攻的策略，全力爭冠。

中信贊助球員謝瑀玲在凌亂風勢下打出72桿，總桿146桿衝上第8，雖有失誤但好在都有救回來。

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謝瑀玲 策略「跟自己比賽」

今進行最終回合，謝瑀玲僅落後5桿，仍有機會爭冠，對此她表示，不會想太多，而是秉持「跟自己比賽」的策略，專心處理每一桿。

中信女子公開賽今進行最終決戰，球迷可至球場為台灣女將加油，除了免費入場外，民眾持門票票根上的兌換券，還可兌換由信扶專案輔導家長製作的印尼小點心或西式點心袋，另外還有消暑的冰淇淋、手搖茶飲料及啤酒供選擇。

今天觀賽抽LEXUS休旅車

每日賽事結束後還可參加抽獎，包括市價12萬元跑步機、10萬元電動機車，以及電動自行車等逾350項豐富獎品，今天賽事結束後將抽出最大獎價值139萬元的LEXUS休旅車。為方便民眾觀賽，今年在機場捷運A9林口站、林口區文化一路和四維路的免費停車場皆備有接駁專車，歡迎民眾進場為選手加油、抽大獎。

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