林益全看生涯紀錄 有3個層次

悍將林益全即將完成生涯900分打點，中職目前僅3人達陣。（記者劉信德攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕被彭政閔點名是下個達成生涯2000安的林益全，昨8局下適時敲安送回悍將第3分，只差3分打點就成為中職生涯900分打點第4人，他表示，彭政閔的成績與紀錄是他追逐的目標，但更希望創造自己的價值，比個人成績重要的是總冠軍。

林益全指出，彭政閔的許多成績與紀錄都在他前面，他當然會把彭政閔當成追逐的目標，但最大的希望還是打出自己的成績、創造自己的價值，「再回頭看的時候，不會後悔走上這條路。」

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林益全在8月出賽13場狂掃20分打點，趁同期間朱育賢出賽11場只有9分打點，打點如火箭升空增至83分衝上第2，落後差距縮小到3分；生涯累計897分打點，只落後張泰山1338分、林智勝與彭政閔1081分，暫居史上第4，即將成為900分打點第4人。

林益全認為，要累積打點不是只靠自己，最需要的是隊友幫忙，「除了他們製造上壘，自己也要能夠把握機會」，但不論破紀錄、拿個人獎項，喜悅都只是一時的，最重要的是拿到總冠軍，「拿到總冠軍，球季才完美。」

林益全（右）擊出安打，卻遭獅隊陳鏞基（左）觸殺在二壘前。（記者劉信德攝）

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