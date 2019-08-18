稻葉監督按讚 拒讓鄉長「打卡」

日本隊監督稻葉篤紀（左）與郭泰源（右）和陳金鋒（中）交流。（記者劉信德攝）

桃猿陳禹勳的投球受到稻葉監督肯定。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕日本國家隊監督稻葉篤紀率領教練團來台4天，昨在新莊棒球場觀看富邦悍將對統一獅之戰，談到前兩天在桃園看Lamigo桃猿的比賽，印象最深刻的是林立、陳禹勳，還點名陳禹勳「不要讓他有上場的機會」。

稻葉指出，前兩天印象最深刻的中職打者是桃猿39號（林立），雖然打第2棒，感覺攻擊滿廣角的，在滿壘時還打全壘打，對內角球的攻擊能力也不錯；至於投手，那兩天都用洋投先發，印象最深刻的投手是桃猿20號（陳禹勳）。

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稻葉認為，陳禹勳不論投球的尾勁、滑球與指叉球的掌握度，都相當不錯，若日本與台灣在12強賽對戰，希望不要讓陳禹勳有上場的機會。

稻葉表示，來台前對中職的印象是「打高投低」，前兩天發現台灣棒球在細膩之處也做得很確實，包括犧牲觸擊、打帶跑等戰術執行，「打者在中線攻擊做得不錯，對第1球很積極揮棒，具有長打的威脅性，在球數落後時面對變化球，也能做出反方向攻擊。」

富邦球團在稻葉一行人抵達新莊棒球場時，由領隊蔡承儒、顧問郭泰源、副領隊陳金鋒出面迎接並致贈小禮物，投捕教練古久保健二則是稻葉請教的對象之一，古久保也建議稻葉，桃猿團隊打擊實力很強，陣中多位打者都必須注意。

稻葉前天前往台中勘查洲際棒球場，他表示，球員時期曾在洲際出賽，對內野紅土與草皮有一定的了解，印象中外野飛球在擊出的瞬間，會被燈光照明影響突然看不到，此行特地前往洲際勘查照明設備。

日本隊監督稻葉篤紀（左二）赴新莊情蒐，郭泰源（右一）、陳金鋒（左一）及悍將隊領隊蔡承儒（右二）、代表迎接。（記者劉信德攝）

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