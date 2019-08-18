岳東華臨危受命 猿象混戰當男一

兄弟岳東華替補上陣，8局上敲回勝利打點，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

中信兄弟發動雙盜壘，岳東華（中）衝回本壘得分。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿、中信兄弟兩隊先發投手冠猛、廖乙忠合演投手戰，兩人退場後，卻演變成打擊大混戰。中信兄弟在亂軍中殺出重圍，替補上場的岳東華先和隊友合演雙盜壘，8局上再擊出超前分安打，幫助球隊8：7搶下勝利。

雙盜壘得分 8局敲勝打

岳東華昨未先發，是接替受傷退場的吳東融守二壘，7局上他獲保送，隨後上三壘，和一壘的王威晨啟動雙盜壘，先幫中信兄弟拉開比分至5：2；7局下，兄弟換上萊福力中繼，卻反被攻下5分，以5：7落後，到8局上，王勝偉先擊出2分打點安打追平，岳東華再次把握機會當英雄，擊出超前分安打。

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岳東華說，雙盜壘是教練團的戰術，「有注意到對方三壘守得比較深，所以一開始就多離壘一步，投手一出手就啟動。」至於關鍵安打，岳東華則說當下並沒有太多想法，差不多的球就攻擊，「球隊氣氛很好，雖然一開始沒上場，但隨時做好準備、平常心。」

6局花78球 廖乙忠勝投飛

廖乙忠繳出6局失2分優質先發，且僅用78球，首局失2分後，2至6局未被擊出任何安打，僅因保送梁家榮被上壘。廖乙忠歸功捕手高宇杰，「第1局發現被打都是直球，之後跟小高討論，配變化球的比例增加，加上曲球狀況比前一場好，就多投一些。」

中繼的萊福力僅投0.1局挨4安，該局兄弟失的5分（3自責分）全在他帳上。兄弟總教練伯納表示賽前就設定廖乙忠投5至6局，再由萊福力接手，「廖乙忠投得極好，是頗具水準的演出，整個計畫唯一沒成功的，是萊福力的臨場狀況。」

兄弟廖乙忠投出優質先發，與勝投擦身而過。（記者陳志曲攝）

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