王柏融生涯滿壘首安！ 火腿止敗英雄

火腿中止本季最長9連敗，王柏融（左）與清宮幸太郎一起登上札幌巨蛋英雄舞台。 （取自火腿官方推特）

〔記者羅志朋／綜合報導〕王柏融日職生涯滿壘從未敲安打，昨總算終結悲情，3局下滿壘適時敲安，帶有2分打點，幫助火腿以6：1力退樂天中止9連敗，賽後他與清宮幸太郎一起登上英雄訪問舞台。

一棒2打點 解滿壘貧打荒

王柏融昨擔任指定打擊、第6棒，賽前旅日滿壘情況下6打數未敲安、吞2K，3局下兩出局滿壘，他從菅原秀手中擊出右外野安打、打回2分，也把菅原秀打退場，僅撐2.2局失4分承擔敗投，王柏融說，「想著一定要把壘上的跑者送回來，希望幫助球隊多添分數。」

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6局下王柏融遭三振，7局下獲四壞保送，單場3支1，累計打擊率2成83，暌違41天再進帳打點。有原航平先發7局僅被敲2安，飆6K，失1分，拿下本季第12勝，暫居洋聯最多勝投。

今年球季王柏融多次因傷脫離戰線，他表示，幾次意外受傷，對球隊貢獻比較少，先前在二軍積極復健治療，就是希望能盡快重返一軍，幫助球隊拿下勝利。

王柏融（左）日職生涯首度在滿壘敲安，就是帶有2分打點的關鍵安打，與清宮幸太郎榮登止敗英雄。 （取自火腿官方IG）

暌違2個月 6度登英雄舞台

值得一提的是，王柏融昨第6度登上英雄訪問舞台，上一次已是6月14日的事了，同樣在札幌巨蛋，當時他對巨人繳出3安「猛打賞」，轟出致勝兩分砲，也是個人在札幌巨蛋唯一一轟。

火腿贏球中止本季最長9連敗，總教練栗山英樹鬆了一口氣，「想說不知道何時可以中止連敗。」雖終結連敗厄運，不過火腿8月戰績2勝12敗，本季勝率不到5成，暫居洋聯第5，栗山英樹說，「只贏一場不重要，重要的是要能一直贏下去，我們還有很多事情要做。」

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