莊智淵激戰7局 飲恨保加利亞

莊智淵（ITTF資料照）

〔記者許明禮／綜合報導〕38歲台灣老將莊智淵昨天在2019年保加利亞公開賽男單8強賽，激戰7局後以3：4遭世界排名24的葡萄牙一哥佛雷塔斯逆轉，和4強門票擦身而過。

遭葡萄牙一哥逆轉 無緣4強

莊智淵今年上半年有些沉寂，只在挑戰賽等級的克羅埃西亞公開賽闖進4強、阿曼公開賽打進8強，世界排名也從年初的19名滑落至2001年以來最差的36名。

但下半年莊智淵狀態慢慢回升，這一次保加利亞公開賽延續7月份在印度聯賽的絕佳狀態，首輪先以4：2力退中國直拍橫打新秀鄭培鋒，中止對戰2連敗；16強再以4：3扳倒世界排名12的英國名將皮契福德，締造今年最重大勝利。

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曾獲歐錦賽男單亞軍的佛雷塔斯，首輪以直落四解決第三種子日本名將丹羽孝希，手感火燙。莊智淵和佛雷塔斯上回交手在2013年德國公開賽，當時小莊以2：4敗北。

昨天再度交手，莊智淵展現拚勁，前5局打完以3：2領先，但佛雷塔斯第6局絕地大反攻，以11：5扳回一城。決勝局，莊智淵一度取得8：7領先，但決勝關頭接發球一直找不到破解策略，最後以9：11飲恨。

世界排名第5的日本「怪物少年」張本智和，16強戰以4：2力克陳建安，8強戰再以4：1解決同胞神巧也，4強將單挑佛雷塔斯。

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