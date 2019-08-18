侯羽桑hold得住 笑抱首座冠軍盃

侯羽桑昨最多領先5桿，但第9洞遇亂流，所幸找回自己的節奏。 （記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／林口報導〕中國信託女子高球公開賽昨進行最後一輪，吸引約5000名觀眾進場，台灣業餘女將侯羽桑繳出74桿，以總桿215桿封后，奪下生涯首座職業賽冠軍，她賽後難掩興奮、喜極而泣，特別感謝中國信託，也謝謝家人一路陪伴和現場球迷支持，這座冠軍對未來計畫轉職業的她意義重大。蔡佩穎則以2桿之差拿下第2，並笑納100萬元的獎金。

侯羽桑拿下生涯首座職業賽冠軍。（記者林正堃攝）

侯羽桑前兩輪打完獨佔鰲頭，昨最多領先到5桿，但第9洞時出現亂流，把球打進樹林裡還3度打中樹幹，4桿洞共打了7桿，她說：「當下真的很氣，但我告訴自己要沉住氣，後9洞只要穩定不爆桿就有機會。」

後9洞侯羽桑成功頂住壓力，皆打出平標準桿，最終以2桿之差封后，總計她共抓下2博蒂、1柏忌、1雙柏忌，打出74桿，她透露，一切得歸功於過去爭冠失利的經驗。2017年的老爺公開賽，侯羽桑一度領先達7桿，最終卻遭菲律賓好手保琳翻盤，痛失后冠，讓她至今想起來仍氣到睡不著，「那場比賽讓我學到非常多，今天我告訴自己別重蹈覆轍，放慢速度專注地打好每一球。」

台將包辦前三名

侯羽桑透露，今年放假回台灣後，一直很不順，7月的兩場比賽排名都在50名之後，還因為流感、上吐下瀉兩度掛急診，「能夠開胡拿冠軍，讓今年暑假有個很完美的結局。」

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由於侯羽桑為業餘球員，100萬的冠軍獎金將由第2名的職業選手蔡佩穎獲得。對於本週狀況，蔡佩穎表示，自己打起球來精神很不錯，不過場地果嶺小且難度很高，得多花點耐心；接下來她也將繼續回到日本賽場，為下季重返日巡正賽努力。

這次的中信公開賽，前3名都由台將包辦，謝瑀玲昨繳出74桿，以總桿220桿和泰國蒂蒂亞、紐西蘭宋漢姬並列第3，她表示，這是她參與中信公開賽以來的最佳成績，「每年都很期待參與這站，且這3天表現都很穩定，能在高難度的場地拿下並列第3，對我而言也是一種鼓勵。」

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