鑽石賽史上第一金 鄭兆村「擲」得了

鄭兆村昨於鑽石聯賽英國伯明罕站，以最後一擲87公尺75成績摘下金牌。（取自國際田總推特）

87公尺75 本季最佳績

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣標槍名將「黃金右臂」鄭兆村再寫歷史新頁，昨晚他在國際田徑總會鑽石聯賽英國伯明罕站，於最後一擲締造本季個人最佳87公尺75，以大逆轉之姿，成為台灣第一位奪鑽石賽金牌的名將。

本季總積分並列第1

鄭兆村本季4場鑽石賽成績出色，進帳1金、1銀、1銅及第4名，取得總積分26分，與德國名將霍夫曼並列第1。接下來他將先到日本靜岡移地訓練，備戰29日瑞士蘇黎世的年終總決賽，力拚總冠軍及獎金5萬美元（約155.2萬台幣）。

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將赴日移訓備戰年終賽

鄭兆村今年首度展開鑽石賽的征戰，就展現極佳競爭力，5月於中國上海站擲出87公尺12，成為我田徑史上首位在鑽石賽奪牌的好手，並跨過2020年東京奧運參賽門檻85公尺，生涯首次取得奧運資格。

鄭兆村在7月中旬結束為期1個月歐洲移訓後，近期都在高雄國訓中心備戰，這次則帶著高昂鬥志抵達英國，教練薛聖融認為子弟兵近況不錯。鄭兆村首擲射出82公尺76，但捷克名將瓦德萊赫在第2擲丟出85公尺78，擠下愛沙尼亞好手柯特的85公尺29及鄭兆村，躍居領先位置。

第2擲抽筋 最後大逆轉

鄭兆村在第2擲出現抽筋狀況，影響第3擲的表現僅獲77公尺52，但他第4擲80公尺30、第5擲81公尺41，找到不錯的投擲節奏。

鄭兆村專注於最後一擲，一舉丟出87公尺75，該成績僅次於他2017年台北世大運所創的亞洲紀錄91公尺36，也順利超越瓦德萊赫、柯特，摘下首面鑽石賽金牌。鄭兆村表示，「我能在這次比賽突破本季個人最佳成績，對自己而言是種肯定，也對整體表現很滿意。」

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