CBA鴨子划水 傳「豪」事近了

林書豪下一步又有新消息，傳出與CBA北京鴨首鋼達成合約共識。（資料照，今日美國）

中媒爆與北京鴨達共識

〔記者林岳甫／綜合報導〕林書豪下一步將前進中國？昨中媒爆料豪小子與中國CBA北京鴨首鋼達成簽約共識，他有望成為隊史自馬布瑞後，由NBA轉戰CBA的最大咖球星，但該團隊矢口否認，動向還是成謎。

林書豪日前個人運動贊助決定與中國「特步」簽約，成為該品牌首位具NBA資歷的代言人，此舉讓外界臆測他是否會轉戰CBA。

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30歲的林書豪過去征戰9季NBA，待過勇士、尼克、火箭、湖人、黃蜂、籃網、老鷹及暴龍，他每次只要獲得自由身，都能很快找到新東家，但今年自由市場開市近2個月，始終無NBA球隊有意網羅，反而先是歐洲籃壇的俄羅斯強權莫斯科中央陸軍有意網羅他，如今又出現與首鋼達成共識之消息。

首鋼是CBA強隊之一，主場則選在北京2008年奧運籃球館凱迪拉克中心。首鋼在2012年、2014年、2015三度稱霸CBA，功臣是大名鼎鼎、1996年NBA選秀第4順位的馬布瑞，堪稱隊史具NBA資歷的最大咖球星。

ABL夢想家球員李學林，也曾效力北京鴨首鋼。（資料照，記者林岳甫攝）

值得一提的是，台灣好手李學林在2010年至2014年效力於首鋼，並在2012年榮膺總冠軍戰MVP，成為台灣第一人。

3度稱霸 李學林曾效力

至於首鋼原有林書豪昔日的籃網隊友J.漢米爾頓在陣中，他上季擔任禁區守護神，場均貢獻23.9分、9.9籃板，但球團日前已改簽上季效力NBA爵士的32歲中鋒尤多，他在2017年旅歐效力土耳其的費內巴切，拿到最終4強MVP，也獲得重返NBA的機會。

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