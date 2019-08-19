花蓮菁英盃》能仁二連霸 暑訓驗收過關

能仁家商奪下第16屆花蓮菁英盃男子組冠軍。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／花蓮報導〕能仁家商昨在第16屆花蓮菁英盃全國籃球錦標賽，展現暑假的訓練成果，由頭號得分大將王凱裕率隊衝鋒陷陣，攻下全隊最多17分，能仁以90：64大勝南山高中，連2年於菁英盃國際高中男子組稱王。

能仁近年把菁英盃視為檢驗暑假訓練成效的重要盃賽，教練李正豪透露：「菁英盃是我們今年暑假在台灣的最後一個盃賽，透過這次與各隊的競爭，能找出問題所在，在後續訓練課表進行修正，以利於HBL聯賽開打前，把全部人狀況調整至最佳。」

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王凱裕扛得分箭頭

作為107學年度HBL男甲級冠軍，能仁新賽季最大問題是奪冠主力林彥廷、丁冠皓、高錦瑋與王翊帆畢業，僅剩準高三生王凱裕有較多的聯賽經驗，因此李正豪點名擁有不俗投籃能力及彈性極佳的王凱裕得成為領頭羊，扛起球隊的得分重任。

王凱裕昨繳16分，扮演得分箭頭角色。（記者林岳甫攝）

王凱裕昨有效扮演得分箭頭角色，他也有信心完成教練所賦予的任務，「我對進攻挺有信心，但投籃狀況時好時壞，接下來要努力練投籃，希望跟學長王翊帆一樣準。」

能仁締造菁英盃2連霸，下站將與南山、松山高中及三民家商共赴中國南京參加邀請賽，繼續備戰HBL新賽季。

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