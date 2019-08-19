花蓮菁英盃》學姊經驗激盪 淡商打出新氣象

淡水商工收下第16屆花蓮菁英盃女子組冠軍。（記者林岳甫攝）

淡水商工隊長王玥媞昨狂飆32分。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／花蓮報導〕淡水商工曾9度於HBL高中聯賽女子甲級封后，近3屆卻被拒於4強之外，今年由WSBL國泰女籃球星藍浩語、李宥叡負責訓練，為球隊注入不同化學效應，昨淡商在菁英盃國際高中女子組冠軍戰靠著高三隊長王玥媞狂飆32分，以66：42大勝上屆HBL冠軍南山高中，展現重返榮耀決心。

淡商近年戰力不如以往，成為無緣4強的主因，而今年王玥媞再次進化，場上主宰力更勝前兩年，禁區又有178公分的高二中鋒郭虹廷坐鎮，被看好能挑戰隊史第10座HBL冠軍。

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藍浩語（左）、李宥叡（右）領軍淡商學妹，為球隊注入不同化學效應。（記者林岳甫攝）

淡商蛻變另一關鍵是藍浩語、李宥叡，一同傳承更多實戰經驗給學妹。總教練陳美莉認為，2名學姊講的東西與過去自己所教相同，但反而更能讓球員信服，產生不同的化學效應。

值得一提的是，淡商近期都「越級打怪」，與國泰或UBA文化大學女籃比賽，即使經常被打得落花流水，輸球成家常便飯。王玥媞表示，「美莉老師有告訴我們輸給學姊是正常，但跟學姊打完比賽，現在遇到高中球隊反而比較不會害怕。」

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