DLIVE夏季聯賽》求勝心切 台銀不一樣了

台銀吳祐任（中）於夏季聯賽獲得重用。（大會提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕DLIVE夏季籃球聯賽冠軍戰上演另類的「台菲大戰」，由SBL球隊台銀迎戰菲律賓FEU大學，最後2日都只以7人應戰的台銀最終以63：82落敗，獲得第2。

台銀在上季SBL以第7名作收，無緣季後賽，球季結束後教練團改組，由陳國維執掌兵符，這是他上任以來，率隊參與的首場盃賽，便一舉闖進冠軍戰。

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對於整體表現，陳國維說：「球員有打出拚勁，即便落後20分，還是有想拚的感覺，這是以往較少看到的。」接下來他們將前往花蓮參與觀護盃，屆時至少帶上一名洋將進行磨合。

昨攻下全隊最高16分的吳祐任，夏季聯賽獲得重用，平均上場27分鐘，繳出10分、3.3助攻，他說：「要回應教練對我的信任，也藉這次聯賽找回比賽的感覺。」至於闖進冠軍戰的關鍵，他認為，球隊氣氛改變不少，即便最後兩天只剩7人，大家還是很肯拚防守，盼爭取佳績。

選秀瞄準3、4號球員

今年選秀握有狀元籤的台銀，是否已有口袋名單？陳國維表示，目前參與選秀的人選尚未全部出爐，還在觀望階段，傾向補進3號、4號球員，希望能彌補范士恩離隊後的空缺。

季軍戰方面，裕隆盧冠良繳出全隊最高22分，率隊以81：77擊敗璞園，收下第3名。

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