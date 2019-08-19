中信女子高球公開賽》球迷擠滿林口球場 中信努力備受肯定

中信女子高球賽前天決賽日，進場人次創林口球場史上新高。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「2019中國信託女子公開賽」圓滿落幕，週六決賽當天吸引逾5000位球迷、本屆累積逾7500人次觀賽，再創歷史新高。林口球場董事長蔡萬來非常佩服中國信託團隊辛苦付出，認為這是球場有史以來最多觀眾的紀錄。

週六5千人次 破球場紀錄

中國信託已連續8屆舉辦「中國信託女子公開賽」，本屆籌備期長達10個月、工作團隊逾百人，規劃創意抽獎活動、貼心接駁服務，更結合慈善公益，成功炒熱人氣，尤其逾20家企業贊助現金、獎品，總金額達300萬台幣，賽事期間果嶺上擠滿攜家帶眷、享受家庭日的觀戰民眾，難怪中國信託銀行董事長童兆勤致詞時笑說：「我相信大家都不是為休旅車來的！」他進一步指出，中國信託以獎品鼓勵民眾看球，更希望未來民眾能自動自發支持高爾夫賽事，提升台灣賽事與選手的國際能見度。

請繼續往下閱讀...

中信女子高球賽前天決賽日，進場人次創林口球場史上新高。（大會提供）

中信銀近2700位員工，特地以實際行動到場支持，大會還邀請中信慈善基金會課輔志工服務的北區兒童之家，由兒童高爾夫教練講解「球場禮儀」，再由教練帶隊、志工陪同小朋友觀賽，讓高球運動從小扎根。至於現場民眾憑入場券上的點心兌換券，也可免費兌換中國信託慈善基金會「信扶小舖」冷泡茶、印尼小點心、西式餅乾袋等，可說滿載而歸。

地主業餘女將侯羽桑不負眾望，本屆以低於標準桿1桿的215桿封后，笑捧生涯首座職業賽冠軍，賽後她難掩興奮喜極而泣，由衷感謝中國信託推薦參賽，還有一路陪伴的家人，「還差妹妹侯羽薔兩座冠軍，我會繼續努力！」昨天她帶著妹妹侯羽薔前往美國亞歷桑納大學就讀，持續精進球技，更期待明年前來衛冕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法