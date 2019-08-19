張志豪3分砲 兄弟「紐」轉局勢

中信兄弟張志豪2局上轟出超前分3分砲，是本季第22轟，僅次於桃猿朱育賢的25轟。 （記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕中信兄弟紐維拉投1休4威力不減，先發7局只失1分，張志豪轟出致勝3分砲，9：4擊敗排名第1的Lamigo桃猿，拉近到只剩半場勝差。

中信兄弟9：4擊敗排名第1的Lamigo桃猿，拉近到只剩半場勝差。（記者陳志曲攝）

紐維拉7局失1分 和猿勝差僅0.5場

中信兄弟紐維拉先發7局只失1分。（記者陳志曲攝）

紐維拉週二對統一獅力投本季新高的8局、112球，昨天雖然第1局被藍寅倫轟出陽春彈，之後連續解決9名打者，投到7局結束只再被擊出3支安打，連4場投出優質先發內容、連5場至少投7局。

中信兄弟王威晨達成生涯300安和連續25場安打紀錄。 （記者陳志曲攝）

兄弟最近5戰4勝，能夠拉近和桃猿的勝差，紐維拉相當關鍵。紐維拉表示，今年是第2個中職球季，更適應這個聯盟，也更了解打者，加上變速球和曲球的狀況比去年更好，很高興能夠幫助球隊贏球。

兄弟2局上展開反攻，林智勝、陳子豪連續安打，張志豪轟出全壘打，以3：1超前。張志豪下半季第8轟、本季第22轟，僅次於桃猿朱育賢的25轟。

張志豪本季第22轟

第4局兄弟岳東華二壘打追加1分，第7局率先上場的王威晨安打，桃猿4次四壞球奉送2分，王勝偉擊出左外野安打，並造成朱育賢失誤，壘上3名跑者全部回本壘得分，將比數拉開到9：1而奠定勝基。

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這支安打讓王威晨同時達成生涯300安和連續25場安打，將繼續挑戰桃猿郭嚴文保持的連續33場安打中職紀錄，兄弟隊史紀錄則是林易增創於1997年的31場。

王威晨生涯300安 連25場敲安

王威晨表示，並不會因為挑戰連續場次安打而給自己壓力，去年曾經有過連續21場和23場安打，有了經驗後更能平常心，去年雖然中斷覺得很可惜，當時就說一定還會有機會，而且現在最在乎的是球隊贏球、打進季後賽，不會特別去想個人紀錄。

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