等了10場…岱桑「1」回先發就敲安

陽岱鋼昨先發擔任第1棒，也敲出巨人隊的首安，助隊拿下4連勝。（取自巨人臉書）

〔記者倪婉君／綜合報導〕等了10場比賽之後，陽岱鋼昨天終於等到再次先發的機會，擔任巨人對阪神3連戰最終戰的先發1棒右外野手，還敲出全隊第1支安打；終場巨人6：3贏球，拿下4連勝。

扮開路先鋒 敲全隊首安

之前因腰部不適下二軍，32歲的陽岱鋼在6日復出一軍，且立刻排進對中日龍的先發打序，但該役4打數1安打後就開始苦坐板凳，在歷經10戰代打、代守或後段出賽後，昨才「解凍」先發。

陽岱鋼在3局下敲出巨人首安，並形成1出局一、二壘有人的得分機會，只是2棒坂本勇人遭三振，3棒丸佳浩擊出飛球出局。但陽岱鋼5打數就僅1安，巨人則在4下靠7棒增田大輝帶有2分打點的三壘安打，以及9棒先發投手山口俊的二壘安打，合計攻下3分，5下及7下再各添1分、2分，3連戰橫掃死對頭阪神。山口俊投6.2局失3分，成為央聯首位12勝投手，也創下個人生涯新高。

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儘管陽岱鋼在重返一軍後至今僅2度先發，但這段時間巨人12戰打出9勝1和2敗佳績，從原本央聯王位快不保，到現在和第2名的橫濱DeNA勝差達5場。

大王5支0 還吞3K

在洋聯方面，王柏融前天才幫日本火腿中止本季最長9連敗，昨擔任先發6棒指定打擊，可惜5打數未敲安還吞下3K，未能再當英雄。日本火腿和樂天在纏鬥12局後，4：4言和。

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