雨神「灌頂」 游霆崴伏獅

瑞安（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕一場大雨讓比賽中斷了接近1小時，卻成為富邦悍將、統一獅比賽勝負的轉捩點，獅隊洋投瑞安首局就不穩，恢復比賽後仍沒能找回控球，富邦悍將菜鳥游霆崴則反而度過前2局亂流，以優質先發幫助悍將以6：2搶下勝利。

富邦悍將游霆崴先發6.1局僅被擊出3支安打失2分，搶下勝利。（記者林正堃攝）

卡通人物查理布朗昨擔綱開球。（記者林正堃攝）

新莊昨役賽前就下雨，比賽已延後20分鐘開打，6時許又因雨暫停，中斷近1小時，約7點10分才復賽。

挨3安失2分 都在下雨前

游霆崴此役6.1局僅被擊出3支安打失2分，被打的3支安打全數集中在下雨前，當時是2局上、兩人出局，輪到林安可打擊。比賽恢復後，游霆崴三振林安可，自此沒再被擊出任何安打，僅因保送、觸身球各1次讓獅隊上壘。

獅隊一籌莫展，5局下瑞安又遭高孝儀、高國輝和范國宸狙擊，7局下高國輝擊出長打、代打于森旭（登錄名仍為于孟馗）擊出高飛犧牲打，幫助悍將拉開差距，勝負就此底定。

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雨後多投直球 製造速差

游霆崴說，首局其實就投得辛苦，因此改變配球，他說：「有注意到對方抓我的變速球打，2局開始前就有注意到，休息那1小時正好幫助我思考，余文彬教練、林宥穎學長也提醒我，要我改變一下策略，多投直球製造速差，變化球才能夠有威力。」

下雨前才剛被林靖凱敲安失分，之後卻判若兩人，游霆崴坦言，休息的那段時間的確有幫助，但其實2局上開始前就已經知道首局的問題，也已設定策略因應，若無那場大雨，他也有信心回穩。

悍將本週末連推兩位西苑中學畢業生強投陳仕朋、游霆崴，雙雙對獅隊繳出優質先發奪勝，兩人慣用手一左一右，投球風格也迥異，游霆崴以控球見長，球速倒不頂尖。

游霆崴說，學生時期會羨慕球速快的同儕，「不過在職棒環境，還是要知道自己的優勢，教練說我的變化球、控球，就是我的優勢，能夠掩蓋球速不足，且一樣能有威脅。」

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