川崎登台誘因 竟是愛喝珍奶

味全龍昨為日籍球星川崎宗則（右3）舉辦球迷早餐會，與球迷玩遊戲同樂。 （記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／雲林報導〕味全龍昨為日籍球星川崎宗則舉辦球迷早餐會，近百名球迷早起同樂，這是他生涯首次舉辦這種活動，笑說因為不擅長早起，怕自己睡過頭，「早知道前一晚別喝3杯紹興酒，起床就不會這麼痛苦了。」

川崎身為人氣球星，吸引不少日本球迷來參加活動，有一家4口特別飛來台灣，來趟「見川崎之旅」，還有專業的台灣球迷拿著2017年軟銀聯盟冠軍T恤、川崎自傳《微笑面對逆境》給他簽名，直呼「拿到簽名後手一直在發抖」。

領隊吳德威說，能網羅人氣、實力兼具的川崎是「萬分之一的機會」。為何願意來台灣？川崎幽默回應，「因為台灣很近，飛2小時就到了，美國要飛8小時，而且家人怕坐飛機，然後我很愛喝珍珠奶茶。」

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一連串宣傳活動結束後，川崎將更加專注在球場上訓練，來台灣前他便不停在日本自主訓練，現在希望能適應場地，增加實戰經驗。「目前狀態大約回復六成左右，若味全龍在9月19日進行首戰，我能準備好上場。」

總教練葉君璋相當禮遇川崎，給予足夠空間，為讓年輕球員吸收學習，計畫讓川崎輪流打所有棒次，包括4棒，讓新秀觀察他在各種棒次如何應對。川崎也說，葉總是個很努力的教練，所做的決定都是為了讓球隊更好，令人尊敬。

由於川崎擁球星光環，加上語言隔閡，難免讓年輕球員難以發問，川崎反倒認為，順其自然是最重要的，「彼此之間太過在意反而會很累，隨著時間會慢慢了解，不要勉強，take easy，take easy！」

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