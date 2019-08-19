曼尼不回鍋 味全改找日投

曼尼（資料照）

〔記者龔乃玠／雲林報導〕味全龍隊8月集訓至今，總教練葉君璋已規劃初步陣容，訂下明年出賽場數不少於一軍120場的目標；洋將部分，傳聞將二度來台的前大聯盟球星曼尼宣告破局，球團將找洋投，也透過川崎經紀公司協助詢問日投意願。

味全今年選秀以內野補強為主，葉總每個位置都有規劃大學、高中人選，例如三壘劉基鴻配張皓緯，游擊朱祥麟配曾傳昇等等，至於中心打線部分，葉總點名黃柏豪、朱祥麟、李凱威3人有潛力，狀元郎劉基鴻才剛高中畢業，需要時間磨練。

先發投手部分，葉總指名蔡明憲、郭郁政、吳俊杰、曾柏融，若徐若熙簽下來也是人選，為了讓他們升上一軍前成長，洋投部分會以中繼型為主，避免瓜分機會，不過也會找一名先發型洋投備用，若5名投手有狀況可頂替。

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味全明年無法打一軍，如何找洋將處於尷尬處境，領隊吳德威表示，川崎宗則人很好，一來就看出球隊找洋將問題，透過經紀公司幫忙詢問有沒有日投願意加入。

不過葉總回顧這些年組隊過程，認為新球隊須先打1年二軍的規定，無論對球團、球員都是好的，「新秀們可以先習慣職棒，上一軍後至少可以掌握七、八成。」

味全邀約許多業餘球隊獲善意回應，預定在10月起會密集排比賽，葉總也堅持無論跟什麼球隊打，明年賽程一定要超過一軍的量（120場）。

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