殷仔已挨14轟 隊史牛棚最慘

陳偉殷昨再挨2發全壘打，累計14轟改寫隊史牛棚最慘紀錄。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕本季從牛棚出發的台灣左投陳偉殷，昨在第36場後援出賽再挨2發全壘打，累計14轟改寫隊史最慘紀錄、成為單季挨最多轟的牛棚投手。

馬林魚前天以0：3不敵洛磯，昨前6局又以3：9落後，7局換上殷仔後援，他一開始就被首名打者5棒塔比亞敲安，雖然跑者在衝向二壘時遭觸殺出局，但他仍不穩，相繼被麥馬翰和戴斯蒙敲全壘打。

教練團喊出暫停上丘，殷仔回穩，用飛球和三振結束半局，8下續投未再失分，累計投2局被敲4安失2分，防禦率升至7.13。終場馬林魚4：11輸球，在國聯東區墊底，已落後龍頭勇士多達26.5場勝差。

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然而台灣球迷更關心的是殷仔狀況，他本季已超越2017年麥高恩的單季挨13轟，締造隊史另類難堪紀錄（註：此紀錄限於整季沒有先發出賽過的投手）。殷仔過去單季挨最多轟，是2012年菜鳥年在金鶯挨29轟，但他該季共投192.2局，本季目前只投53局就挨14轟，「挨轟率」明顯破表。

柳賢振挨2轟 吞第3敗

此外，道奇左投柳賢振昨先發對勇士投5.2局也挨2轟，終場球隊以3：4輸球，他不但中斷連44.2局未被敲全壘打，還吞下本季第3敗。但柳賢振的防禦率雖升至1.64，仍是大聯盟防禦率王，且他本季累計148.1局投球挨12轟，也比殷仔少了兩發。

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