世錦賽今開打 小戴變「髮」搶后

小戴昨在IG上發文分享備戰狀況，還PO出自己動刀剪瀏海的照片。（取自戴資穎IG）

戴資穎首輪跳過 周天成被視為今年世錦賽男單奪冠熱門人選，首戰預計明天凌晨2點登場。 （資料照）

王子維今打頭陣 戴資穎今年世錦賽榮膺第2種子，首輪輪空。預計首戰週三才會登場。 （資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2019世界羽球錦標賽今在瑞士巴塞爾點燃戰火，台灣由「羽球王子」王子維率先登場，今下午首輪賽事將碰上義大利好手馬達羅尼；名列第2種子的台灣女單一姊戴資穎首輪免戰，預計週三才會迎來首戰。

目前世界排名28的王子維今將碰上世界排名117的馬達羅尼，兩人過去未曾過招。若王子維能拿下首勝，次輪將碰上芬蘭克利約寧和日本西本拳太的勝方。

周天成明登場 奪冠呼聲高

名列第2種子的台灣一哥周天成，首戰預計在明天凌晨2點登場，將對決世界排名27的丹麥選手維廷胡斯，兩人過去交手8次，小天取得6勝2負的優勢。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，周天成過去1個月分別在超級1000印尼公開賽、超級500泰國公開賽奪冠，被視為今年世錦賽男單的奪冠熱門人選。過去小天5度參與世錦賽，最佳成績為2014、2017、2018年的8強。

戴資穎今年世錦賽榮膺第2種子，首輪輪空，次輪會碰上印尼菲特里亞妮、華裔德國籍李怡逢的勝方。近期小戴在印尼、日本公開賽分別在4強、8強止步，也讓出球后寶座。

昨BWF官方指出，今年女單競爭激烈，各國好手皆有機會衝擊冠軍，戴資穎的爭冠之路並不容易，期待她能找回球后身手。已抵達瑞士的小戴，昨在IG上發文分享備戰狀況，心情看起來挺不錯，還親自動刀剪瀏海。

今登場的台將還有男雙盧敬堯／楊博涵、曾敏豪／林上凱，混雙王齊麟／程琪雅則在明凌晨上陣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法