溫哥華挑戰賽》莊吉生搶金盃 14年來頭一人

溫哥華男網挑戰賽，莊吉生殺進決賽，是開賽來第1位搶冠台將。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕莊吉生昨於溫哥華男網挑戰賽拚出頑強鬥志，7：5、7：6（7：4）力退法國楊維爾，是賽史2005年開打以來首闖單打決戰台將，「寶島一哥」得與立陶宛頭號種子貝蘭基斯爭冠。

世界排名129的莊吉生，本站榮膺第10種子，準決賽面對楊維爾雖熱機稍慢，「台灣一哥」開賽從盤中急起直追，接連雙破超前搶得首盤；次盤莊吉生與對手互保發纏鬥，驚險化解2個盤末點，戰線拉進搶7他積極搶攻，總算擺脫勁敵糾纏，拉鋸1小時40分鐘直落2出線。

30歲的莊吉生先前殺入4強，已繼2006年盧彥勳、2013年王宇佐之後，成為台將史上第3人，如今他更上層樓，也首開問鼎金盃先例，並期許決賽扳倒排行76的老冤家貝蘭基斯，回報2014年京都站3盤失利之仇。

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李亞軒中國黃山女單封后

至於ITF（國際網總）等級賽事，我國女將分別於亞洲、南美洲傳回捷報，李亞軒中國黃山單打封后，許絜瑜則在厄瓜多的瓜亞基爾雙打掄元。黃山女單決賽，李亞軒挾著淘汰3大種子銳氣，6：3、6：0壓制斯洛伐克齊洛秋娃 ，笑納本季首冠也是生涯第10座女單金盃。 許絜瑜／札卡里亞絲（墨西哥）則在瓜亞基爾延續默契， 6：4、6：2 擊退阿蓮歌（哥倫比亞）／史都華（ 美國），這也是許絜瑜本季第7個女雙金盃。

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