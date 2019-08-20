羽球世錦賽》王子維甩腰傷 打頭陣開胡

王子維輕取義大利對手，晉級世錦賽男單次輪。（資料照，法新社）

今晚次輪對西本拳太

〔記者粘藐云／綜合報導〕2019年世界羽球錦標賽昨在瑞士點燃戰火，台灣由世界排名28的「羽球王子」王子維打頭陣，他在男單首輪以直落二解決31歲的義大利好手馬達羅尼，預計今晚7點將碰上世界排名12的日本名將西本拳太。

王子維過去參與過一次世錦賽，當時在32強止步。今年再度登上世錦賽，他表示，目前腰傷狀況已沒問題，身體狀況很不錯，且他也透過運動心理學的課程，來幫助自己提升在場上的心態。

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面對世界排名117的馬達羅尼，王子維開賽展現絕佳氣勢，以10：1強勢開局，並以21：6先馳得點；次局，雙方在開局戰成5：5後，王子維連搶4分取得領先，並率先逼出賽末點，即使馬達羅尼挑戰成功，得以續命，仍無力改寫戰局，最終由王子維以21：16帶走勝利。

王子維今將遭遇第8種子西本拳太，兩人過去僅交手一次，由西本拳太勝出。

台灣男雙組合林上凱（右）／曾敏豪（左）挺進次輪。（路透）

其他男單，世界球王日本名將桃田賢斗以直落二輕取越南選手范高強，安抵次輪；第2種子台灣一哥周天成則壓軸登場，碰上丹麥維廷胡斯。

林上凱／曾敏豪闖次輪

男雙方面，台灣組合林上凱／曾敏豪以20：22、21：13、21：16解決香港好手張德正／楊銘諾，挺進次輪；盧敬堯／楊博涵則以13：21、10：21不敵英格蘭組合艾利斯／蘭格瑞奇。

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