U18國手「登大人」中職球團一本萬利

富邦悍將戴培峰，上週連2戰蹲捕輔佐先發投手勝投。（資料照）

〔記者林宥辰、黃照敦／台北報導〕自從2013年中職開放高中球員選秀後，經過多年養成，各隊都已開始看到成果，也因此更敢於「放長線、釣大魚」，只要人才培育大池最終浮出幾尾大魚，當年的高額簽約金投資就統統回本，往後多年更可坐享漁翁回收之利。

去年入行新軍 躋身接班梯次

球團理所當然把精挑細選過U18台灣隊幼苗視為重點網羅標的，而能入選U18國手則如提前拿到職棒入場券，也使得這兩年選秀U18國手都成為球團積極爭取、重點栽培的未來之星。富邦悍將戴培峰和統一獅林靖凱去年入行，今年已有能力挑戰常駐一軍，林靖凱目前連13場敲安，戴培峰上週末連兩戰蹲捕輔佐先發投手勝投，也貢獻勝利打點；另一U18國手江坤宇被中信兄弟極力培養為游擊手接班人。這批U18職棒種子經過短短一年培訓已「登大人」，逐漸展現成果，躋身球團重點接班梯隊。

放長線釣大魚 日職也風行

經過一級國際賽歷練經驗的高中球員越來越受中職球團重視，今年才踏出校園的去年U18國手岳政華、羅暐捷、曾傳昇、郭天信、邱智呈也都有志一同提前投入中職戰場，並在選秀中以高順位脫穎而出，前途似錦。至於，去年U18同梯中左投張景淯早已旅美加盟水手隊，王彥程日前也傳將和日職樂天隊簽約，開啟美好的職棒生涯。

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U18世界盃月底開戰 台灣隊黃金陣容

不僅中職青睞U18國手，日本職棒更早開放高中球員，對於有潛力的18歲高校生國手，也不惜砸重本，且提供淬煉舞台，去年U18日本隊就有多人投入日職選秀，其中最受矚目的前金足農王牌吉田輝星，6月中一軍火腿隊初登板就奪勝；廣島隊小園海斗更展現大將風範，逐漸坐穩一軍主戰游擊。

U18台灣隊去年獲得亞青賽第二名，也取得今年8月30日即將在韓國釜山開打的U18世界盃參賽資格，台灣隊三大投手陳柏毓、李晨薰和王彥程去年就已是U18亞青主力，這次再度攜手領軍遠征；而更升級的台灣明星隊除拚國家隊戰績，也要提高個人曝光度，為未來職棒生涯抬高行情，各國職棒球探勢將在場外「開戰」，看誰的眼光精準捕條大魚。

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