挑高中大物 U18擂台先驗貨

統一獅江辰晏。（資料照）

球員素質成長 養成成功率增

近年高中生參加選秀，進入職棒戰場後，表現優異的不乏其人。桃猿隊廖健富就是其中的佼佼者。 （資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中華職棒2013年起開放高中生直接投入選秀，近幾年的U18國際賽台灣隊青棒國手就成了各球團網羅未來戰力的重要人才庫。球評潘忠韋提出3大觀察，認為近幾年球團選秀大膽投資高中球員其來有自。

年輕是本錢 低潮也不怕

潘忠韋說，高中球員訓練更扎實、各隊球探更早開始關注、各隊新秀養成經驗漸增，是3個重要面向：「這幾年高中生有明確目標，技術能力方面在進職棒前就有所開發，素質一年比一年好，透過訓練把自己準備好。各隊球探也從球員的國中時期就開始觀察，球員能力和個性都知道得一清二楚，減少選秀時的失誤。」

潘忠韋認為，球員、球團都有所準備，最後才是球隊的養成，他說：「開放高中生選秀後這幾年，各隊也慢慢累積經驗，都會各自有一套養成方式，養成的成功率增加，球隊得到該有的效益，且相對年輕的新秀效力時間也拉長，長期而言對球隊有許多好處。」

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近幾年的例子，潘忠韋舉例Lamigo桃猿隊廖健富、林承飛，中信兄弟陳子豪、統一獅隊江辰晏。

潘忠韋表示，即使這些20歲不到就入行的新秀遇到低潮期，年輕也是他們的優勢，有時間能夠慢慢打出應有實力。他說：「有些高中生適合直接挑戰職棒，也有在選秀前時間點遇到傷勢等狀況，先念大學也是選項之一。」

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