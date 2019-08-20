晴時多雲

阿隆索40轟 寫國聯菜鳥紀錄

2019/08/20 05:30
大都會阿隆索今年第40轟出爐，打破國聯新人全壘打紀錄。（法新社）大都會阿隆索今年第40轟出爐，打破國聯新人全壘打紀錄。（法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕大都會隊阿隆索演出猛打賞，包括本季第40轟，打破國聯新人全壘打紀錄，並帶領球隊以11：5大勝皇家隊。

阿隆索在第9局開轟，改寫道奇隊貝林傑創於2017年的紀錄。貝林傑隨即在推特上發文恭喜阿隆索破紀錄，並表示：「你是野獸！」

大都會隊本季還有38場比賽，阿隆索將繼續挑戰賈吉（52）和馬怪爾（49）的新人全壘打紀錄，阿隆索距離杭德利和貝爾川保持的隊史紀錄更只有1轟。

挑戰賈吉52轟新人紀錄

「這太瘋狂了，」阿隆索表示：「去春訓報到的時候，我甚至不知道能不能上到大聯盟，能夠有一個好的球季並打破這個紀錄，這真是難以置信。」

大都會隊總教練卡拉威對於阿隆索的表現和態度給予高度肯定，他表示：「阿隆索完成許多困難的工作，並為球隊貢獻，你應該為這樣的孩子感到驕傲。」

紀錄被打破的貝林傑昨天也有收穫，轟出大聯盟最多的第42支全壘打，超越原本並列第1的天使隊楚奧特和釀酒人隊耶利奇。

葛蘭基200勝 現役第3人

太空人隊葛蘭基先發7局只被擊出4支安打失1分，以4：1擊敗運動家隊，終止太空人隊5連敗。葛蘭基贏得本季第13勝並成為第3個達成200勝的現役投手，僅次於洋基隊沙巴西亞和隊友韋蘭德，葛蘭基自響尾蛇交易過來後演出3連勝。

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