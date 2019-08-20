總統盃國際隊入列 潘政琮台灣第一人

潘政琮昨確定入選總統盃國際隊，成為台灣史上第一人。（資料照，法新社）

第7順位入選 解除警報

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣高球一哥潘政琮本季大豐收，不只在傳承盃封王，奪下生涯首座PGA冠軍，昨確定入選總統盃國際隊，為台灣史上第一人，再次寫下新紀錄。

潘政琮昨在臉書直播，宣布確定入選總統盃，並公布國際隊新logo，透露隊長艾爾斯希望創造一個新隊徽，團結大家，小潘說：「很開心能入選國際隊8人名單，也希望自己能幫助球隊打出好成績。」

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美國隊由凱普卡掛帥

小潘坦言，拿下傳承盃冠軍後進入名單，但競爭激烈，一直在入選邊緣，給了他不小壓力，最終確定以第7順位入選，相當開心。

1994年開辦的總統盃，分為美國隊和國際隊（不包含歐洲選手），今年國際隊由南非好手艾爾斯領軍，其他入選的還有南非球員烏修仁、日本松山英樹、澳洲利什曼、斯科特等人；美國隊則有球王凱普卡、湯瑪斯、D.強森等，最後兩隊還會分別公布4張外卡名單。

國際隊由艾爾斯領軍

總統盃12月將在澳洲皇家墨爾本球場開戰，潘政琮表示，以前在這座球場打過2、3場比賽，對球場很熟悉，加上墨爾本天氣多變，會是很有趣的比賽。

BMW錦標賽 小潘第31

此外，美巡季後賽第2站BMW錦標賽昨進行最後一輪，潘政琮繳出72桿，以280桿並列第31，伍茲則並列37名，兩人聯邦快遞盃積分分別為37、42，都未能擠進前30，也無法參與下一場的巡迴錦標賽。

美國好手湯瑪斯打出68桿，以總桿263桿封王，聯邦快遞盃積分一舉衝到3475分，躍居第一，他說：「心情很緊張，帶著領先真的很難打，但能拿下冠軍，感覺很棒。」

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