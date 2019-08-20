亞洲長青擊劍錦標賽 我力壓中國奪第5

昨比賽現場發現捲線器連接頭都遭剪斷，丟棄在地上。（選手提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019年亞洲長青擊劍錦標賽昨落幕，台灣隊再進帳3面銅牌，總共拿下2金、3銀、8銅，力壓中國隊，總成績排名第5。

亞洲長青擊劍錦標賽，台灣隊力壓中國，總成績排名第5。（取自擊劍協會臉書）

報名爭議？ 捲線器被剪

昨進行團體賽，但一早擊劍協會人員到達會場，卻發現所有劍道上的捲線器連接頭都遭剪斷，丟棄在裁判席上。擊劍協會秘書長洪新志表示，事發當下立刻向其他單位調貨，所幸比賽並未延誤。

擊劍捲線器市價約15000元，主要是用來收納和固定選手比賽時身上用的電纜線，有教練私底下透露，擊劍選手或教練不可能會破壞器材，且捲線器並非單價最高的物品，歹徒犯案動機可議。

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長青錦標賽賽前曾爆發報名爭議，女將蔡萬玄因未在4月20日前完成報名，導致無法參加女子軍刀團體賽。

隊友也是現任亞洲擊劍總會執委何湘伶表示，「競賽規程中沒有標示團體賽必須在4月20日前報名，協會訂定的期限僅在臉書上公布；我們也在第二階段6月10日前繳費，卻無法參賽。」

擊劍協會理事長張煥禎則回應，「我們一切符合報名程序，不可能開特例，這部分都有文件可佐證。」至於捲線器遭破壞是否與此事有關？洪新志強調，已向警方報案，全案進入司法調查，細節無法透露。但外界不應過度聯想和揣測，應該把焦點放在比賽上。

亞洲長青擊劍錦標賽今年邁入第5屆，台灣首次取得主辦權，吸引11國、超過400名選手參賽，創下史上最高。

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