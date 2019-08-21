打不打CBA？ 豪「薪」裡有數

CBA勁旅北京鴨首鋼傳出願以頂薪1年300萬美元簽下林書豪。（資料照，今日美國）

北京鴨開頂薪300萬美元

〔記者林岳甫／綜合報導〕林書豪至今尚未找到NBA新東家，反而轉戰中國CBA的消息傳得沸沸揚揚，昨北京鴨首鋼向豪小子的報價正式曝光，開出一紙稅後年薪逾300萬美元（約9407萬台幣），展現最大網羅誠意。

若打NBA 領底薪機率高

即將滿31歲的林書豪在2016年與籃網簽下3年3600萬美元（約10.35億台幣），是他生涯最大合約。不過，去年夏天被交易至老鷹，場均貢獻10.7分、3.5助攻，季中合約遭買斷改投暴龍後，數據驟降至7分、2.2助攻，季後賽更完全遭揮棄，僅出賽8場，平均剩1.1分、0.5助攻。

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林書豪過去在NBA只要獲得自由身都能很快找到新東家，但今年自由市場開市近2個月，始終無球隊有意網羅。有外媒指出，豪小子乏人問津主因為2017年右膝髕腱斷裂造成爆發力不如過往，以及整個季後賽遭暴龍棄用。

豪：我親自公布才算數

7月傳出俄羅斯強權莫斯科中央陸軍有意網羅林書豪，近期中國媒體指出他與首鋼達成共識之消息，連美國媒體都開始爭相報導他即將前進CBA。

外界預期林書豪今夏若在NBA找到新東家，只能憑藉具9年NBA資歷，獲得年薪約233萬美元（約7302萬台幣）底薪合約，首鋼則以最高誠意開出年薪300萬美元，代表除了NBA外，他在其他職業聯賽仍具吸引力。林書豪表示，面對未來去處的各式傳聞，只有他親自公布才算數。

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