大帝不是叫假的 NBA菜鳥最哈他

詹姆斯獲選為NBA菜鳥球員最愛的現役球員。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕湖人「大帝」詹姆斯知名度遍布全球，是不少球迷崇拜的偶像，昨天NBA官方公布新人球員調查結果，他再度成為新進後輩們最喜愛的現役球員。

球衣暢銷王 柯瑞抱蛋

詹姆斯獲38％選票，連3年蟬聯第一，籃網杜蘭特得到20％選票排第二，另外快艇雷納德與拓荒者里拉德各得8％選票，並列第三。令人意外的是，近年球衣銷售名列前茅的勇士「萌神」柯瑞，竟未得到任何選票，《NBC體育》在文末寫上，「可能是他的粉絲都還在唸高中，或是年紀更小的族群。」

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新人票選最愛球員，杜蘭特名列第二。（資料照，法新社）

此外，擁有「詹姆斯接班人」稱號的鵜鶘狀元郎威廉森，未來表現備受期待，專家無不給高評價，有35％的新人投票者認為他能奪得新人王，灰熊榜眼莫蘭特以27％居次。

不過，若拉長到職業生涯表現，同梯新秀卻有另一番見解，認為威廉森的杜克大學隊友瑞迪許會繳出更好的成績。

菜鳥評菜鳥 瑞迪許奪冠

第10順位被老鷹挑中的瑞迪許，以19％選票獨占鰲頭，另有16％菜鳥投給莫蘭特，排名第二，老鷹另名新秀杭特以11％選票列第三，威廉森則以5％並列第四。

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